Мир 20 апреля 2024, 19:08 Японский инженер изобрел предохранитель для мизинца Инженер из Японии придумал устройство, защищающее мизинец от ударов об косяки Freepik

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В Японии местный инженер представил свое новое изобретение — гаджет для защиты мизинца от ударов об углы. Видео с новинкой он разместил на своем YouTube-канале.

«Мы создали устройство, которое защищает мизинец стопы от ударов об углы», — сообщил изобретатель.

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Девайс представляет собой два механических снаряжения, надеваемых на ноги. Во время ходьбы, когда нога опирается на переднюю часть стопы, срабатывает защитный элемент, который не позволит пальцу соприкоснуться с углом.

Некоторые пользователи YouTube под роликом с изобретением написали, что этот гаджет — пустая трата таланта.

Ранее в Японии создали андроид‐протез, которым можно управлять силой мысли. Устройство способно выполнять роль личного помощника человека.