Мир 21 апреля 2024, 15:50 Японские военные нашли черные ящики разбившихся на учениях вертолетов Kyodo: в Японии рядом с местом крушения двух вертолетов нашли бортовые самописцы РИА «Новости»

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Японские аналитики изучат информацию с бортовых самописцев, обнаруженных после авиакатастрофы во время военных маневров. В ходе учений столкнулись два вертолета SH60K Mitsubishi, сообщило агентство Kyodo.

Министр обороны Японии Минору Кихара подтвердил, что черные ящики нашли неподалеку от места крушения — в 270 километрах к востоку от острова Торисима. Военные также обнаружили неподалеку остатки лопастей от пропавших вертолетов.

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Боевые машины проводили 20 апреля учения по поиску подводных лодок в ночное время над Тихим океаном. На борту каждого вертолета находились четыре члена экипажа, которые перестали выходить на связь. Спасательную операцию затруднила глубина в месте крушения — она превышает 5,5 километра.

Ранее востоковед Константин Корнеев предположил, что Япония не станет членом AUKUS. По его мнению, вхождение в это оборонное объединение не принесет выгоды стране.