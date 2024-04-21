21 апреля 2024, 05:38
Два военных вертолета потерпели крушение в Японии
Один человек погиб и 7 пропали после крушения двух военных вертолетов в Японии
Один человек погиб и семеро без вести пропали после крушения двух военных вертолетов в Японии. Об этом заявил министр обороны страны Минору Кихара, его слова передало агентство «Киодо».
«Невозможно жалко», — прокомментировал он смерть одного из членов экипажа.
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Других семерых человек пока не нашли. По словам министра, возможной причиной аварии стало столкновение двух воздушных средств.
В ноябре прошлого года стало известно, что конвертоплан Osprey Военно-морских сил США упал в районе префектуры Каносима в Японии. Летательный аппарат затонул в море рядом с островами Якусима. К месту происшествия оперативно отправили патрульные катера и самолеты. На борту конвертоплана находились восемь человек.
Еще один американский военный самолет потерпел крушение в восточной части Средиземного моря. Как заявило командование USEUCOM, происшествие не связано с действиями других государств.
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