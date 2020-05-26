Японские педиатры заявили об опасности медицинских масок для малышей

Детям младше двух лет не стоит надевать медицинские маски. Дыхательные пути у ребенка в таком возрасте узкие, поэтому возможны проблемы с дыханием — вплоть до асфиксии.

Ассоциация педиатров Японии предупредила родителей о такой опасности, разместив информацию про маски на своем сайте.

Специалисты указали на несколько вероятных рисков из-за ношения медицинских масок маленькими детьми. Кроме затрудненного дыхания и удушения, средство защиты может способствовать тепловому удару. Из-за него возрастает нагрузка на сердце ребенка.

Медики предложили прекратить использование масок для детей младше двух лет. Свою позицию они подкрепили данными по подтвержденным случаям COVID-19 среди малышей. В Японии таких очень мало.

В основном дети заболевали после того, как коронавирусом заражался кто-то в семье. Ни в детских садах, ни в школах вспышек инфекции практически не было.

Масочный режим из-за пандемии действует и в некоторых российских регионах. Без масок и перчаток сейчас нельзя находиться в том числе в московских магазинах. Продавцы и покупатели введенных мер безопасности в основном придерживаются.