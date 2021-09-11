Японская журналистка одним русским рецептом повысила тираж книги

Японская журналистка из Mainichi Shimbun Аяко Огуни поделилась в Twitter рецептом блюда из курицы, который нашла в книге Петра Вайля и Александра Гениса «Русская кухня в изгнании». Оно называется «Назад, к курице!». Пост собрал 42 тысячи лайков.

Рецепт очень прост — на дно кастрюли нужно положить немного масла, лавровый лист, перец горошком, соль и крупно порезанные куски курицы и лука. Воду добавлять не нужно. Кастрюлю надо оставить на полтора часа на слабом огне. Журналистка сообщила, что мясо получается таким нежным, что его можно есть палочками.

Ее подписчики пришли в восторг от простого рецепта, сообщило «ИноСМИ».

Огуни поделилась, что вскоре заметно повысился интерес японцев к самой книге, и издательство увеличило ее тираж. Первый раз «Русскую кухню в изгнании» опубликовали в Японии 25 лет назад. Но вплоть до поста журналистки она популярностью не пользовалась. Теперь же покупателей привлекли не только доступные рецепты, но и язык, которым она была написана, и юмористические заголовки.

Японка по имени Аримачи живет в России уже четыре года. Она считает, что, по сравнению с ее соотечественниками, русские более прямолинейны. Схожи оба народа тем, что раскрываются только при близком знакомстве.