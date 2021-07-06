Переехавшая в Москву японка поделилась своими мыслями о России

Японка по имени Аромачи живет в России уже четыре года. В интервью на YouTube-канале она рассказала, что думает о России, о русских и о национальной русской кухне. Об этом написало ИА Nation News.

Главное отличие русских от японцев, по словам девушки, это прямолинейность. Они чаще честно говорят то, что думают, а также менее склонны к нарочитой вежливости.

«Но в целом люди в России очень добрые, мне по нраву», — добавила Аромачи.

Она отметила, что у русских и японцев есть и схожие черты: например, они достаточно скрытные, не привыкли часто вступать в контакты с незнакомцами, как американцы и европейцы, и раскрываются только при близком знакомстве.

Отметила японка и оптимизм русских людей.

«Почти первая фраза, которую я запомнила на русском — „все будет хорошо!“. Потому что даже если у русских возникают проблемы, они все равно их решают и верят, что все в итоге будет хорошо», — сказала она.

По словам Аромачи, самое трудное для нее в России и то, к чему она до сих пор не может привыкнуть, — это переменчивая, нестабильная погода.

«Особенно сложно весной и осенью, так как совершенно непонятно, будет завтра тепло или холодно», — посетовала японка.

Любимым блюдом русской кухни японка назвала блинчики с маслом или вареньем, и добавила, что научилась готовить оливье и селедку под шубой и делает это каждый Новый год. А из японской традиционной кухни больше всего скучает по соленым сливам, которых в России не найти.