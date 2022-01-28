Японская клиника начала испытания «Спутника V»

Японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic представило проект проведения доклинических испытаний российских препаратов от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом говорится на странице посольства РФ в Японии в Facebook.

На пресс-конференции по этому вопросу присутствовали российский посол Михаил Галузин и руководство клиники.

«Представители руководства Hibiya Kokusai Clinic К.Косака и А. Судзуки в своем выступлении сделали акцент на преимуществах российских аденовирусных вакцин и признании их авторитета в международном медицинском сообществе, который подтверждается многочисленными исследованиями и публикациями, в том числе в известном специализированном журнале The Lancet», — сказано в сообщении.

Представители медучреждения добавили, что доклинические испытания российских вакцин проводятся по запросу пациентов, их цель — подтверждение эффективности препаратов врачами.

Галузин отметил, что подобные примеры сотрудничества способствуют развитию двусторонних связей в сфере здравоохранения укрепления отношений между Россией и Японией в целом.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина, ее одобрили уже в 71 одной стране.