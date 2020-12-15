Японская газета сообщила о покупке КНДР российской вакцины

При этом издание не уточняет, сколько доз российской вакцины купила КНДР. Источник газеты утверждает, что прививки от коронавируса начали делать руководству страны и сотрудникам северокорейских госструктур. Отмечается, что Ким Чен Ын пока не будет использовать вакцину. Для начала он должен убедиться в ее безопасности.

Издание сообщило, что закупленные в КНР термографы установят на пропускных пунктах на границе между государствами. Японские журналисты считают, что эти данные сигнализируют о желании Северной Кореи восстановить внешнеполитические связи. Уточняется, что 98% внешней торговли КНДР приходится именно на соседний Китай.

По информации южнокорейской разведки, объем внешней торговли с китайской стороной сократился на 99% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. При этом в Северной Корее есть дефицит продуктов, а цены на сахар и масло выросли в 2–10 раз.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Разработчики «Спутник V» заявили, что эффективность вакцины составляет 91,4%.