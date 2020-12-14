Эффективность вакцины «Спутник V» в заключительной точке испытаний составила 91,4%

Эффективность вакцины «Спутник V» в заключительной контрольной точке составила более 90%, а против тяжелых случаев 100%. Об этом заявили разработчики препарата.

«НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют об эффективности свыше 90% российской вакцины „Спутник V“ по результатам анализа данных», — говорится в сообщении РФПИ.

Речь идет о данных, полученных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы крупнейшего в истории России двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины «Спутник V» против коронавируса.

Кроме того, эксперты сообщили, что эффективность вакцины в тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. теперь создатели препарата подадут документы для ускоренной регистрации вакцины в других странах.

В понедельник стало известно, что отечественную вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, более 18 тысяч волонтеров по всей стране помогают доставлять лекарства лечащимся на дому больным с СОVID-19. Вакцинация россиян от нового вируса началась на прошлой неделе.