Мир 04 апреля 2024, 07:49 Японию заподозрили в желании разместить военных на Филиппинах Financial Times: Япония запланировала разместить войска на Филиппинах Yoshio Tsunoda/AFLO / Global Look Press

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Филиппины и Япония проводят переговоры о возможном размещении японских войск. Стороны в будущем планируют подписать соглашение о двустороннем военном сотрудничестве. Об этом заявил посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес, сообщила газета Financial Times.

Государства обсудили дислокацию военных на ротационной основе. По словам дипломата, Япония и Филиппины подпишут документ о сотрудничестве в ближайшее время.

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«Это то, что мы уже обсуждали в прошлом, и мы продолжим рассматривать это снова в рамках сотрудничества между нашими странами», — указал Ромуальдес.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов рассказал, что наращивание военного потенциала Японии вызывает опасение у других стран региона. Он также прокомментировал слова японского министра обороны Минору Кихары о планах создать истребитель. По мнению востоковеда, это решение может дестабилизировать политическую атмосферу в Восточной Азии.