Мир 26 марта 2024, 18:15 Эксперт по Азии Кистанов: укрепление военного потенциала Японии вызывает тревогу в ряде стран региона

Читать 360tv в

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова министра обороны Японии Минору Кихары о том, что страна нацелена на создание истребителя.

По словам эксперта, у стран данного региона появилась тревога относительно военного потенциала Японии. Он считает, что этот шаг будет иметь негативные последствия для политической атмосферы в Восточной Азии.

Реклама

«Это вызывает беспокойство в соседних странах, прежде всего, конечно, в Китае, который в настоящее время в Японии рассматривается как главная военная угроза японской национальной безопасности», — отметил Кистанов.

Он также добавил, что принцип пацифистской конституции в Японии постепенно размывается.