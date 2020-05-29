    29 мая 2020, 21:00

    Поправки в Конституцию навсегда закроют вопрос Крыма, Калининграда и Курил

    Алена Макаренко

    Поправки в Конституцию помогут укрепить суверенитет и территориальную целостность России. Тогда иностранные государства не будут устраивать «поползновения» на Крым, Курилы и Калининград. Так считает политолог Наталия Елисеева, сообщило ИА Nation News.
    Поправки в Конституцию навсегда закроют вопрос Крыма, Калининграда и Курил

    Среди предлагаемых изменений есть пункт, в котором говорится, что Россия обеспечивает сохранение собственной территориальной целостности и независимости. При этом недопустимы любые попытки отчуждения территорий государства или соответствующие призывы.

    Благодаря этой поправке Россия получит дополнительный инструмент для защиты своих границ и суверенитета.

    «Это важно в контексте международной обстановки и того, что происходит вокруг поползновений на российскую границу», — заявила Елисеева.

    Она напомнила о «манипуляциях со стороны США и НАТО» по поводу Калининградской области и Крыма, который «наши западные „партнеры“ надеются зачем-то отдать Украине». Кроме того, политолог упомянула про «поползновения Японии» в отношении Курильских островов, отметил «Царьград».

    Теперь защита территорий становится закрепленной в основном законе страны.