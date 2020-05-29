Поправки в Конституцию навсегда закроют вопрос Крыма, Калининграда и Курил

Среди предлагаемых изменений есть пункт, в котором говорится, что Россия обеспечивает сохранение собственной территориальной целостности и независимости. При этом недопустимы любые попытки отчуждения территорий государства или соответствующие призывы.

Благодаря этой поправке Россия получит дополнительный инструмент для защиты своих границ и суверенитета.

«Это важно в контексте международной обстановки и того, что происходит вокруг поползновений на российскую границу», — заявила Елисеева.

Она напомнила о «манипуляциях со стороны США и НАТО» по поводу Калининградской области и Крыма, который «наши западные „партнеры“ надеются зачем-то отдать Украине». Кроме того, политолог упомянула про «поползновения Японии» в отношении Курильских островов, отметил «Царьград».

Теперь защита территорий становится закрепленной в основном законе страны.