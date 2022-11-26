Мир 26 ноября 2022, 14:04 Японию обеспокоила цена санкций против России Nihon Keizai: Япония заплатит высокую цену за отказ от российской нефти Unsplash

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Антироссийские санкции негативно отразятся на японском бизнесе и потребителях. Такой вывод сделали журналисты Nihon Keizai, предупредив о высокой цене за отказ от нефти из России.

Если Япония перестанет покупать российское топливо, прежде всего, усилится зависимость страны от поставок нефти с Ближнего Востока. Это увеличит риски, связанные с импортом нефтепродуктов.

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В ситуации, когда со странами-экспортерами что-то случится, российской продукцией необходимое заменить не получится.

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Издание предупредило и об увеличении затраты на импорт нефти, так как фрахтовые ставки на танкеры будут расти.

Кроме того, возникнет дефицит угля. Почти половину сырья, которое использовали для производства и генерации электроэнергии, Япония получала из России. Теперь предприятия вынуждены заказывать уголь из Австралии, цена которого выше, а скорость доставки — дольше.

Аналитики предупреждали, что Япония станет одной из стран, которые затронет валютный кризис.