Мир 26 ноября 2022, 04:12 США, Британии и Японии предрекли валютный кризис Аналитик Кочетков: США, Британия и Япония могут столкнуться в валютным кризисом Unsplash

Читать 360tv в

Обычно валютный кризис грозит развивающимся странам, но в нынешних условиях с ним могут столкнуться и США вместе с Японией и Великобританией. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

По его словам, валютный кризис не вызывает никакого удивления, если он происходит в таких странах как, Аргентина, Шри-Ланка или Турция. Однако сейчас проблемы начались даже у британцев. Фунт стерлингов резко просел, когда прежнее руководство страны стало говорить об увеличении расходов и снижении налогов. Причем реальных предпосылок обвалу нацвалюты не было.

Реклама

Не лучшим образом обстоят дела и в Японии. Страна имеет очень высокий уровень госдолга к ВВП. Речь идет о 230%. Любое увеличение ставки может сделать долг неуправляемым. Банк Японии всячески пытается избежать нового обвала иены, которая в 2022 году оказалась среди самых слабых валют. Риски увеличиваются и у доллара.

Реклама

«США гордятся тем, что американский долг это самый надежный долговой инструмент. <…>Тем не менее, сам объем американского долга становится чрезмерным в сравнении с объемом мировых финансов», — отметил Кочетков.

Он подчеркнул, что регуляторы всех трех стран рискуют оказаться в сложной ситуации.