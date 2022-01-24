Японию обеспокоила «святыня ядерной стратегии» России

Охотское море становится «святыней ядерной стратегии» для России, которая использует его для защиты своих атомных подлодок с баллистическими ракетами от нападения потенциального противника. Об этом написало японское издание «Тюнити симбун».

В статье говорится о поселке Рыбачьем на Камчатке, где Россия базирует субмарины Тихоокеанского флота. В 1990-х, после распада СССР, жить в поселке было непросто, но сейчас там созданы хорошие условия. Японский журналист подчеркнул, что это заслуга президента РФ Владимира Путина, поскольку в начале 2000-х российский лидер отклонил предложение об упразднении базы подлодок.

Стратегически Россия также использует Охотское море как форпост для защиты своих границ, отметил обозреватель. По его словам, в Рыбачьем вскоре появятся два новейших ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта «Борей». Там же будут размещены и две субмарины проекта «Ясень» с крылатыми ракетами на борту.

Обеспокоенность Японии вызывает и то, что размещение российских субмарин в Рыбачьем неким образом переплетается с проблемой «северных территорий», как японцы именуют Южные Курилы.