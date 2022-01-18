Глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что на южную часть Курил распространяется суверенитет Токио

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что на южную часть Курил распространяется суверенитет его государства. Власти Токио и дальше намерены продолжать упорные переговоры по своей позиции. Об этом сообщил ТАСС.

«На четыре северных острова (так в Японии называют российские южные Курилы — ред.) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», —процитировал сайт «Аргументы и факты» слова министра.

Спор между Россией и Японией по поводу Курильских островов начался со времен Второй мировой войны. Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, а Москва считает, что суверенитет над островами не подлежит сомнению.