Япония запретит экспорт грузовых машин и бульдозеров в Россию

Японские власти решили запретить экспорт грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров в Россию. Ограничение найдет действовать с 17 июня, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиудо.

По словам министра, решение о запрете связано с предшествующими мерами правительства об отмене экспорта в РФ товаров, способствующих укреплению промышленной базы страны. Речь идет о решении, принятом 7 июня.

«В этой связи с 17 июня вводится запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования», — сказал Хагиудо во время пресс-конференции. Цитату привело РИА «Новости».

Власти Японии приняли уже несколько пакетов антироссийских санкций. Ранее под ограничительные меры попали некоторые банки, в частности, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Под давлением Запада компания DMG Mori Seiki объявила о своем уходе из России. Японское предприятие является одним из ведущих производителей точного машинного оборудования. Компания имела завод в Ульяновске и представительство в Москве.