Япония заявила России протест из-за задержания своего судна

Японское правительство заявило России протест из-за задержания рыболовецкой шхуны в Охотском море. Власти считают случившееся недопустимым. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

По его словам, судно вело промысел в японской эксклюзивной экономической зоне, а не в российской эксклюзивной экономической зоне.

«Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест», — сказал генсек. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Япония требует немедленно освободить ее судно и находящихся там рыбаков. Известно, что экипаж обеспечен продуктами водой. Проблем со здоровьем у моряков не наблюдается.

Пограничники в конце мая задержали рыболовецкую шхуну «№ 172 Эйхо-мару» под японским флагом в российской экономической зоне в Охотском море из-за незаконной ловли. Пограничное управление ФСБ по Сахалинской области заявляло, что экипаж судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. Во время этого шхуна осуществляла опасные маневры и могла столкнуться со сторожевым кораблем. В конце концов шхуна легла в дрейф. Судно задержали и доставили в сахалинский порт Корсаков для разбирательства.