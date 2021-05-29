Российские пограничники задержали японскую рыболовецкую шхуну

Российские пограничники задержали японское рыболовецкое судно. Моряки занимались незаконным промыслом. Шхуну конвоировали в сахалинский порт Корсаков.

В ассоциации рыболовецких судов города Вакканай, к которой приписано судно, заявили, что экипаж не вел лов в исключительной экономической зоне России, сообщило РИА «Новости».

«Мы считаем, что их конвоирование было несправедливым. <…> Мы считаем, что они невиновны и ничего не нарушали. У нас есть доказательства», — заявил представитель ассоциации.

Ранее «Царьград» сообщал о столкновении в Охотском море российского траулера «Амур» и рыбацкого судна «Хокко-мару 8» из Японии. Инцидент произошел в условиях плохой видимости у берегов острова Хоккайдо. В результате столкновения шхуна с японскими рыбаками перевернулась. Трое членов экипажа скончались.

На борту «Амура» никто не пострадал. Капитан траулера принимает участие в разбирательствах по делу о столкновении. Генконсульство РФ в Саппоро заявило, что никаких уведомлений об аресте не поступало и участие капитана добровольное, сообщило Nation News.