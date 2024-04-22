Мир 22 апреля 2024, 08:58 Япония заявила о помощи Украине более чем на 12 млрд долларов Хаяси: заявленная Японией помощь Украине составляет 12,1 млрд долларов РИА «Новости»

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На сегодняшний день заявленная Японией помощь Украине составляет 12 миллиардов долларов, заявил генсек правительства страны Есимаса Хаяси. Эту сумму он озвучил в ходе пресс-конференции 22 апреля, сообщило РИА «Новости».

«До этого момента наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму 12,1 миллиарда долларов», — указал Хаяси.

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По его словам, Япония будет продолжать взаимодействовать с США, странами — участницами G7, а также государствами-партнерами, чтобы установить «справедливый и продолжительный мир на Украине.

Как уточнило РИА «Новости», ранее в Японии официально называли другую официальную цифру заявленной помощи украинской стороне. Речь шла о 7,6 миллиарда долларов.

В начале апреля власти Украины получили от Японии 118 миллионов долларов в виде грантов Всемирного банка на ремонт жилья и функционирование системы здравоохранения.