Япония заявила о невозможности конфисковать валютные резервы Банка России

Японское законодательство не позволяет конфисковать золотовалютные резервы центробанков других стран, которые хранятся в Банке Японии. Это правило распространяется и на ЦБ РФ, заявил глава японского Минфина Сюнъити Судзуки.

Активы ЦБ РФ в японских иенах составляют порядка в 33 миллиардов долларов. Сейчас они фактически заморожены, потому что власти Японии приостановили операции с Банком России, написал ТАСС.

«В целом, в нашем законодательстве, в том числе законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии», — сказал Судзуки.

Ранее Япония заморозила активы Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ, банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ и банка «Россия». Помимо этого, власти этой страны ввели индивидуальные санкции в отношении более 100 граждан РФ. Экспортные санкции были введены против более 150 российских предприятий.