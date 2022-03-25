Япония расширила антироссийские санкции

Япония расширила список санкций в отношении РФ. Ограничения коснулись первых лиц государства и крупных российских компаний, сообщил МИД страны.

Новые ограничительные меры запрещают ввоз на территорию России предметов роскоши для дальнейшей продажи в стране, написал ТАСС. Перечень товаров огласят в ближайшее время.

Увеличилось количество российских компаний, подпавших под экспортные санкции. Частично или полностью запретили экспорт товаров на территорию Японии 130 российских фирмам. Ранее была ограничена деятельность 40 предприятий.

Новые меры коснулись производителей судов, электроники и техники. В обновленный список попали и «Российские космические системы».

Кроме того, Япония ввела санкции в отношении членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Ограничения также коснулись супруги политика Татьяны Навки и его детей — Николая и Елизаветы.

В списке подпавших под санкции лиц есть родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Политикам и членам их семей ограничили возможность вести деятельность на территории Японии. Также в числе мер значится заморозка местных активов.