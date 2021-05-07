Япония зафиксировала рекордное число тяжелобольных ковидом

В тяжелом состоянии после заражения коронавирусом находятся 1131 житель Японии. Это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Последний антирекорд был зафиксирован 5 мая, когда зафиксировали 1114 тяжелобольных пациентов. К ним относятся те, кто подключен к ИВЛ и кто проходит экстренное лечение в реанимации.

Всего с начала пандемии в Японии заразились больше 622 тысяч человек, из них умерли более 10,6 тысячи, написала Общественная служба новостей.

С 25 апреля по 11 мая в Токио, Осаке, Киото и Хего введен режим ЧС для ускорения борьбы с коронавирусом.

Ранее из-за плохой эпидемической ситуации в стране японцы начали подписывать петицию об отмене Олимпийских игр в 2021 году. В документе уже собрано почти 200 тысяч подписей. В то же время власти городка Ното в Японии потратили средства, выплаченные пострадавшим от пандемии коронавируса, на гигантскую статую кальмара.