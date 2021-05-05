Японский город потратил ковидные выплаты на статую розового кальмара

Власти городка Ното в Японии потратили средства, выплаченные пострадавшим от пандемии коронавируса регионам, на гигантскую статую кальмара. Чиновники таким образом решили продвинуть местный деликатес и привлечь туристов, сообщил Sky News.

Статуя розового кальмара, который является одним из символов Ното, обошлась городу примерно в 25 миллионов йен (около 17,2 миллиона рублей). Скульптура длиной 13 метров стала одной из частей стратегии по восстановлению туристического потока. Хотя ситуация с коронавирусом в Ното была относительно спокойной, в город перестали приезжать путешественники, что ударило по местной казне.

Местные жители раскритиковали такое решение, ведь деньги можно было направить и на более важные цели. Но в администрации Ното заявили, что расходы на повышение привлекательности региона для туристов вполне оправданны.

В апреле власти Японии из-за вспышки коронавируса ввели локальные режимы ЧС в нескольких префектурах. Из-за распространения ковида в Токио даже предлагали отменить Олимпийские игры.