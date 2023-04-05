Мир 05 апреля 2023, 10:01 Япония задумалась о строительстве бомбоубежищ Депутат Кэидзи Фуруя: Япония может принять проект закона о строительстве бомбоубежищ Unsplash

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Япония в следующем финансовом году планирует принять законопроект, который устанавливает график строительства бомбоубежищ. Они понадобятся в случае потенциального конфликта. Об этом сообщил в интервью Bloomberg News депутат от правящей Либерально-демократической партии страны Кэидзи Фуруя.

«Япония не участвовала в войне 77 лет, но то, что мы с тех пор считали само собой разумеющимся, больше не соответствует действительности. Мир сильно изменился», — подчеркнул он.

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По мнению агентства, японские власти могут поддержать этот законопроект из-за запусков Северной Кореей ракет и роста напряженности вокруг Тайваня. Множество станций метро есть в городах Японии, их можно использовать для укрытия. Однако в большинстве домов нет подвалов, по этой причине некоторые люди могут оказаться в опасном положении в случае атаки со стороны КНДР или Китая.

Агентство добавило, что в стране существуют тысячи эвакуационных центров, которые можно использовать при стихийных бедствиях, но большинство из них не расположены под землей. Фуру рассказал, что сначала Япония хотела просто укрепить уже существующие объекты и наполнить их запасами на всякий случай. Ранее японские власти заявили, что будет укреплять взаимодействие с НАТО.