Мир 05 апреля 2023, 08:03 Япония продолжит укреплять сотрудничество с НАТО Мацуно: Япония продолжит укрепление сотрудничества в Североатлантическим альянсом РИА «Новости»

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил о намерении страны продолжить укреплять сотрудничество с НАТО. Об этом написало «РИА Новости».

По словам политика, курс на сближение с Североатлантическим альянсом правительство Японии будет держать из-за сложной ситуации в мире.

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«Мы намерены продолжать развивать сотрудничество с НАТО для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на букве закона», — сказал Мацуно.

Он также поприветствовал и выразил поддержку вступлению Финляндии в Североатлантический альянс.

Финляндия во вторник официально вступила в Североатлантический альянс. Церемония завершилась передачей главами внешнеполитических ведомств стран НАТО американскому руководству документов о принятии государства в альянс. Таким образом, государство стало 31-м членом блока.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО. Он отметил, что сделано это будет без спешки и в подходящий момент. В Госдуме предложили после такого шага соседнего государства пересмотреть межгосударственную и коммерческую договорную базу между Россией и Финляндией.