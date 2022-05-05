Счета 140 россиян заморозили в Японии из-за санкций

Новые антироссийские санкции ввела Япония. Об этом сообщил глава правительства страны Фумио Кисида. Его заявление опубликовал ТАСС.

Кисида рассказал о новых ограничениях на пресс-конференции. Ее организовали после переговоров японского политика с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Их встреча прошла в Лондоне.

Глава японского правительства сообщил, что новый пакет санкций состоит из четырех основных направлений.

«Первое — заморозка активов еще примерно 140 физических лиц», — отметил он.

Против кого будут направлены новые санкции, Кисида не сообщил. Кроме этого, новые санкции расширят запрет на поставки различной продукции для российских компаний. Ограничения затронут только те предприятия, которые связаны с военно-промышленным комплексом РФ.

Также Япония расширит список банков, деятельность которых частично или полностью ограничат в азиатской стране. Другие санкции затронут импорт в РФ передовых технологий. Эмбарго планируют ввести на поставки квантовых компьютеров.

Более подробно о новых антироссийских санкциях японское правительство расскажет в ближайшие дни. Однако среди новых ограничений вряд ли будет запрет на импорт топлива из РФ. Министр экономики Коити Хагиуда заявил, что Япония в данный момент не готова присоединиться к западному эмбарго на российскую нефть. Его слова процитировал RT.

«Ресурсы Японии ограничены, и нам трудно сразу присоединиться к ЕС», — сказал он.