Мир 14 декабря 2023, 23:05 Запрет на импорт российских алмазов введут в Британии после Нового года Великобритания запретит импорт российских алмазов с 1 января Unsplash

Читать 360tv в

Министерство иностранных дел Великобритании планирует запретить импорт алмазов из России. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

Ограничение вступит в силу с 1 января 2024 года.

Реклама

«Правительство Великобритании вводит отдельный закон, запрещающий импорт алмазов из России», — заявили в МИД Соединенного Королевства.

Под запрет также попадет импорт ряда металлов и ряд товаров, которые могут использовать в военных или промышленных целях. Речь идет в том числе о запчастях и электронике.

В ведомстве отметили, что после начала специальной операции на Украине импорт из РФ в Великобританию сократился на 94%, а экспорт на 74%.

Ранее США расширили список антироссийских санкций. Под ограничения попали золотодобывающие компании Highland Gold и ПАО «Высочайший», а также бизнесмены Сергей Докучаев и Владислав Свиблов.