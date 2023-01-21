Мир 21 января 2023, 17:23 Отказ России от переговоров по рыболовству около Курил расстроил Японию Посольство Японии в Москве сообщило об отказе России согласовать рыбную ловлю возле Курил РИА «Новости»

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Россия не стала согласовывать сроки консультаций о промысле японских рыбаков в районе Курильских островов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление посольства в Москве.

Японские дипломаты уточнили, что речь идет о консультациях по Соглашению в области морских промыслов от 1998 года. Стороны более 20 лет договаривались о проведении лова на взаимовыгодной основе.

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«Прискорбно, что в этот раз российская сторона предприняла такие шаги», — заявили в посольстве.

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В дипмиссии подчеркнули, что намерены настоять на том, чтобы вернуться к консультациям в рамках выполнения двустороннего соглашения как можно скорее.

Японское издание 47News сообщило, что отказ России от согласования вылова рыбы японскими судами около Курильских островов приведет к дефициту минтая. Лов этой рыбы начинается в январе и завершается в марте.

Опрошенные агентством эксперты не исключили, что причиной такого решения стали санкции, которые Япония ввела против России.

Журналисты отметили, что это первый случай с 1998 года, когда соседние страны не стали договариваться о консультациях по подписанному соглашению.