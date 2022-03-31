Япония вернет в «Синюю книгу по дипломатии» фразу об «оккупированных» Южных Курилах

Японские власти вернут в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год формулировку о том, что Южные Курилы «незаконно оккупированные Россией». Об этом сообщило местное агентство Kyodo.

Источники издания заявили, что знакомы с черновым вариантом документа. Из него следует, что Япония вернула резкое выражение о том, что эти «территории (Южные Курилы, — прим.ред.) являются неотъемлемой частью страны» и в настоящее время «незаконно оккупированы Россией», написало РИА «Новости».

Ранее Япония расширила санкции против России, наложив запрет на экспорт в РФ 275 товаров. Среди них — полупроводники, радары, сенсоры, программное обеспечение, газотурбинные двигатели для самолетов и оборудование для нефтепереработки.

С 5 апреля будет введен запрет на экспорт предметов роскоши, в том числе, автомобилей, антиквариата и драгоценностей.