Мотоциклы, антиквариат и шляпы. Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

Власти Японии с 5 апреля запретят экспорт в Россию предметов роскоши. Среди них — автомобили и драгоценности, алкогольная продукция и табачные изделия, косметика и парфюмерия. Всего в списке 17 наименований.

О введении нового запрета объявил глава министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, написало РИА «Новости».

«Начиная с 5 апреля, вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий», — сказал он.

Среди запрещенных товаров, помимо перечисленных, оказались антиквариат и предметы изобразительного искусства, шляпы, одежда и обувь, стеклянная посуда, керамика, ковры, рояли, мотоциклы, ноутбуки, часов с использованием драгоценных металлов.

Ранее Япония ввела санкции в отношении членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, родственников секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Политикам и членам их семей ограничили возможность вести деятельность на территории Японии.