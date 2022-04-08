Российские дипломаты стали персонами нон грата в Японии

Япония ввела новые санкции против России. В этот раз меры направлены на дипломатические отношения с РФ. О решении МИД Японии сообщил ТАСС.

Ведомство объявило восьмерых российских дипломатов персонами нон грата. Их вышлют из страны уже в ближайшее время.

«Нами было принято решение выслать из Японии восемь сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио», — сказала представитель японского МИД.

Российская сторона оперативно отреагировала на это решение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Японии стоит приготовиться к ответным мерам.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала она.

Япония уже ограничила взаимодействие с РФ по нескольким направлениям. Например, россияне больше не смогут привозить из Страны восходящего солнца ряд дорогих товаров, 130 компаниям из РФ запретили коммерческую деятельность в Японии.