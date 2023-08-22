Мир 22 августа 2023, 18:06 Япония, США и Канада начали военно-морские учения вблизи Курил Силы самообороны Японии проводят военные учения с США и Канадой вблизи Курил Commander, U.S. Naval Forces / flickr

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Япония, США и Канада приступили к военно-морским учениям неподалеку от Курильских островов. Об этом сообщили морские Силы самообороны островного государства в отчете, опубликованном на официальном сайте.

Совместные военные учения трех стран проходят с 21 по 28 августа в обширном районе от восточного побережья Курил до южного побережья восточной части главного японского острова Хонсю. В процессе участвуют боевые корабли.

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В учениях задействовали эсминец Hyuga от Японии, эсминец USS Benfold от США, фрегаты Ottawa и Vancouver, а также судно снабжения Asterix от Канады. Целью мероприятий назвали улучшение тактических возможностей Японии и укрепление сотрудничества страны с двумя другими участниками процесса.

Телеканал NHK обратил внимание, что японские силы впервые устроили учения с участием боевых кораблей неподалеку от побережья Курильских островов. Журналисты предположили, что мероприятия организовали с учетом активности России в регионе.

Ранее боевая группа НАТО устроила учения на полигоне в Румынии. Участники этих мероприятий отрабатывали быстрое развертывание войск и техники.