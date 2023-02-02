Мир 02 февраля 2023, 02:30 Северная Корея заявила о готовности применить ядерное оружие при военной угрозе со стороны США

Читать 360tv в

Северная Корея с помощью своего ядерного оружия может справиться с любой военной угрозой, исходящей от США. Об этом заявили в МИД КНДР. Заявление опубликовало северокорейское агентство ЦТАК.

«КНДР самым жестким образом ответит на любые военные попытки США, исходя из принципа „ядерный удар на ядерный удар и полномасштабная конфронтация на полномасштабную конфронтацию“» — отметили в министерстве.

Реклама

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Северная Корея обладает четкой стратегией противодействия. Этот план поможет справиться с любыми сценариями, предпринимаемыми Соединенными Штатами и их вассалами.

«Мы контролируем текущие и потенциальные грядущие вызовы ошеломительной ядерной мощью», — заявили в МИД.

В министерстве добавили, что власти страны не заинтересованы в диалоге или каких-либо контактах с американской стороной. Причина во вражеской политике, которую продвигают США по отношению к Северной Корее.

Ранее глава Пентагона Остин Ллойд сообщил, что США могут применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи. По его словам, в 2022 году Северная Корея якобы неоднократно провоцировала своих соседей.