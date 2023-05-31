Мир 31 мая 2023, 08:32 Позитивный эффект от антироссийских санкций назвал экономист из Японии NK: санкции вынудили Россию создать новый выгодный экономический блок Unsplash

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Конфликт на Украине рассорил западные страны с развивающимися странами. Россия создала новый экономический союз и адаптировалась к введенным из-за спецоперации санкциям, заявил сайту Nihon Keizai профессор факультета экономики Университета управления Ниигаты Иван Целищев.

Он проанализировал ситуацию в мировой экономике и геополитике. По словам экономиста, разное отношение к конфликту на Украине спровоцировало раскол между Западом и развивающимися странами. Пока одни вводили жесткие санкции против России, другие наоборот расширяли сотрудничество с ней.

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«Многие государства с формирующимся рынком за пределами Европы <…> предприняли попытки расширить торговлю с Россией, отдавая предпочтение экономике, а не геополитике», — сказал он.

Иван Целищев заявил, что страна адаптировалась к ограничениям. Она создала новый экономический блок с Индией, Китаем и Турцией и переориентировала свою экономическую активность — объем торговли с ними увеличился в 3,2 раза, 1,3 раза и почти вдвое соответственно.

В 2023 году взаимный товарооборот России с Китаем возрастет до 200 миллиардов долларов, заявил во время поездки в Пекин премьер-министр Михаил Мишустин. По итогам первого квартала он превысил 50 миллиардов долларов.