Мир 16 апреля 2024, 07:39 Япония решила сохранить свою долю в проектах по разработке нефти и газа в России МИД Японии подтвердил намерение сохранить долю в нефтегазовых проектах РФ РИА «Новости»

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Япония продолжит участвовать в проектах Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как считает их важными в сфере энергетической безопасности страны. Об этом японский МИД сообщил в докладе «Синяя книга по дипломатии».

В ведомстве подчеркнули, что страна будет постепенно отказываться от «зависимости от российской энергоносителей», в том числе от угля и нефти, и не откажется от политики санкций в отношении России. Япония также планирует продолжить работать со странами «большой семерки» и не возобновлять приостановленные после начала спецоперации госпроекты по сотрудничеству с российской стороной в экономической сфере.

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«В этом контексте торговля между Японией и Россией в 2023 году сократилась на 44,3% по сравнению с предыдущим годом», — указали дипломаты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление японского дипломата Мицуко Сино о «ядерной угрозе». Она указала на замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и назвала высказывание постоянного представителя Японии в ООН дезинформацией.