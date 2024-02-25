Мир 25 февраля 2024, 07:45 Япония расширит антироссийские санкции Премьер Кисида: Япония объявит новые санкции против России Unsplash

Читать 360tv в

Япония введет новые санкции против российских физических и юридических лиц. Об этом информировал канал NHK, сославшись на премьер-министра страны Фумио Кисиду. Отмечается, что заявление прозвучало на онлайн-переговорах лидеров G7 24 февраля.

«Кисида также заявил, что планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации», — говорится в сообщении.

Реклама

Японский премьер также призвал страны «Большой семерки» проявить солидарность во введении антироссийских санкций. Кисида напомнил, что Япония в сотрудничестве с G7 «принимала жесткие меры» и намерена продолжить работу в этом направлении. Он также призвал государства объединиться в поддержке Украины, чтобы достичь долгосрочного мира в этой стране.

Ранее стало известно, что представители «Большой семерки» намерены принять меры к снижению доходов России от экспорта энергетических ресурсов и металлов. Будет также строго контролироваться соблюдение потолка цен на российскую нефть.