Япония продолжит переговоры с Россией по решению проблемы Южных Курил. Токио намерено заключить мирный договор с Москвой.

Документ они планируют заключить на основе своей базовой позиции. сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опубликованную Министерством иностранных дел Японии «Синюю книгу по дипломатии» за 2021 год.

«Правительство под сильным лидерством глав Японии и России продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности северных территорий (так в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — ред.) и заключении мирного договора», — говорится в документе.

Япония считает, что поддерживать диалог с Россией важно, поэтому планирует углубить двусторонние отношения с учетом потенциальных возможностей.

Ранее бывший премьер Японии Юкио Хатояма заявил, что Крым по праву стал российским. Этим политик вызвал возмущение у своих сограждан. Читатели Yahoo News Japan упрекнули Хатояму, что он «виляет хвостом» перед Россией, и испугались, что так будет и с Курилами.