Мир 10 декабря 2022, 16:53 Япония пообещала продвигать санкции против России в «Большой семерке» Премьер Японии Кисида заявил о планах продвигать санкции против РФ во главе G7 Unsplash

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Япония продолжит продвигать антироссийские санкции, когда примет председательство в «Большой семерке» в 2023 году. Об этом на пресс-конференции заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. Слова политика привел ТАСС.

«Япония планирует энергично продвигать новые ограничения против России», — заявил Кисида.

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Он пообещал, что японские власти будут активно способствовать выделению помощи Украине. Страна продолжит взаимодействовать по ситуации с партнерами по G7.

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Премьер-министр добавил, что безопасность Индо-Тихоокеанского региона и Европы является неразделимой.

После начала специальной операции Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. Под ограничения подпали свыше 50 организаций и 900 человек.

Российский посол в Японии Михаил Галузин сообщал, что недружественная политика азиатской страны к РФ привела практически к полной заморозке любых форм политического диалога между государствами.

По его словам, Япония заняла сторону западного мира, встав на путь эскалации и невозможности развития российско-японских отношений.