Мир 15 ноября 2022, 04:51 Недружественная политика Японии привела к замораживанию всех форм диалога с Россией Посол России Галузин: позиция Японии привела к замораживанию политических диалогов Pixabay

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Недружественная политика Японии по отношению к России привела к остановке почти всех форм диалога между странами. Такое заявление сделал посол России в Японии Михаил Галузин в интервью российским журналистам, его процитировал ТАСС.

Япония проявила солидарность с Западом и приняла курс на оказание тотального давления на Россию. Это привело к охлаждению двусторонних отношений, отметил посол. По словам Галузина, сейчас заморожены практически все форм политического диалога. Япония проявляет крайне недружественную риторику в отношении России на самом высоком уровне, а также постоянно обновляет антироссийские санкции.

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Посол отметил утрату возможности для ведения переговоров о развитии российско-японских отношений. Япония выбрала сторону коллективного Запада, нагнетания напряжения.

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«Конечно, в этих условиях мы прекратили переговоры по мирному договору с японской стороной, реагируя на ее конкретные масштабные недружественные действия», — пояснил Галузин.