Япония подтвердила участие в инвестпроектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Компании из Японии примут участие в реализации российских инвестиционных проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Власти страны назвали их крайне важными для экономической безопасности, сообщил RT со ссылкой на Kyodo.

Значимость проектов описана в ежегодном правительственном докладе «Белая книга по энергетике», который обнародовали 7 июня. В нем сказано, что Япония получает из России 3,6% нефти и 8,8% сжиженного природного газа от общего объема закупок.

В отчете проекты названы незаменимыми для поставок электроэнергии и газа в страну. Кроме того, указано, что выход из них может ослабить влияние санкций, ведь в этом случае сама Россия или третья страна, близкая к ней, приобретут активы Японии.

Тем временем МИД Японии ввел новый пакет антироссийских санкций. В них вошли ограничения работы Россельхозбанка, Московского кредитного банка, Белорусского банка развития и реконструкции.