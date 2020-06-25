Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

Власти Японии аннулировали план по развертыванию американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути.

Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на министра обороны Японии Таро Коно. Это решение было принято в среду, 24 июня, на заседании Совета национальной безопасности.

Решение о размещении на японской территории двух американских наземных комплексов Aegis Ashore правительство приняло еще в 2017 году. Это произошло на фоне продолжавших пусков ракет Северной Кореи.

Американские ПРО планировали развернуть в двух префектурах: в Акита — на северо-западе и в Ямагути — юго-западе, уточнило РИА «Новости». Как предполагалось, радиус действия комплексов мог покрыть всю территорию Японии.

Ранее Япония заявляла о том, что может отказаться от развертывания наземных американских комплексов ПРО Aegis Ashore в середине июня. Тогда мотивом для такого решения служили сразу несколько причин. Одна из основных — японцев не устраивала цена комплексов и условия развертывания.