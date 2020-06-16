Япония заявила об отказе от американских дорогостоящих комплексов ПРО

Одна из основных причин отказа от американских ПРО — японцев не устраивают их стоимость и условия развертывания, написал «Взгляд».

По данным СМИ, Япония ожидала, что установка такого типа будет стоить около 80 миллиардов иен (это примерно 746 миллионов долларов). Теперь же цена увеличилась до почти 932 миллионов долларов. Получается, что за два комплекса с ракетами и оборудованием японцам придется заплатить более 6,5 миллиарда долларов.

Еще одним препятствием для закупки комплексов является неуверенность японцев в безопасности этого вооружения для них самих. Они сомневаются, что отделяющийся во время пуска стартовый двигатель ничего не повредит при падении.