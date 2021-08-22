Япония отказалась поделиться информацией о попросившем убежище россиянине

Японская сторона отказалась сотрудничать с российскими дипломатами по вопросу о якобы попросившем убежища россиянине. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба генконсульства России в Саппоро.

«Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию», — говорится в сообщении диппредставительства.

В консульстве добавили, что в полиции якобы ничего не знают, потому что иностранца передали в отделение иммиграционной службы. Молчат и в Управлении безопасности на море. Начальник отдела иммиграционного контроля в Саппоро заявил, что не получал никаких указаний от руководства из Токио, а гражданство этого человека пока не подтвердили. По данным дипломатического ведомства, в МИД Японии отсылают в иммиграционную службу, поэтому круг замкнулся.

Ранее японские СМИ сообщили, что россиянин приплыл на лодке с Кунашира на Хоккайдо и якобы попросил политического убежища в Японии.