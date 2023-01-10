10 января 2023, 03:17
Япония не смогла отказаться от сотрудничества с Россией
Замглавы МИД Руденко: жизнь заставляет Японию поступиться «принципами» и сотрудничать с РФ
Японцы вслед за Западом выдвигают санкции против России, но на практике жизнь заставляет их поступаться принципами, ведь без РФ в некоторых сферах японцам не обойтись. Об этом в интервью газете «Известия» заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«В частности, под предлогом „обеспечения национальной энергетической безопасности“ правительство Японии настоятельно рекомендовало местным компаниям — акционерам „Сахалин-1“ и „Сахалин-2“ сохранить участие в этих нефтегазовых проектах», — рассказал Руденко.
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Политик добавил, что японские власти также обратились к партнерам из «Большой семерки» с просьбой исключить сырую нефть, которая идет в Японию с проекта «Сахалин-2», из схемы с лимитом цен на нефтепродукты российского происхождения.
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Ранее Руденко заявлял, что обсуждение мирного договора с Японией невозможно, так как страна явно выбрала антироссийский курс.
Япония
Нефть
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