Мир 03 января 2023, 04:06 Россия назвала невозможным обсуждение мирного договора с Японией Замглавы МИД Руденко: обсуждение мирного договора между Россией и Японией невозможно РИА «Новости»

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Япония продолжает вести антироссийский курс, поэтому диалога по мирному договору не будет. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

«Совершенно очевидно, что обсуждать подписание мирного договора с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно», — сказал он.

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Руденко напомнил о переговорах России и Японии о полноценном всеобъемлющем договоре о мире, дружбе и добрососедстве. После начала спецоперации на Украине японские власти активно включились в режиссируемую Западом русофобскую кампанию. Как подчеркнул замминистра, руководство страны показало накопленные за долгие годы результаты «взаимовыгодного сотрудничества».

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По словам дипломата, Россия рассматривает реализацию Японией курса на отказ от мирного развития страны как серьезный вызов для безопасности. В случае продолжения подобной практики Японию ждут ответные меры, направленные на предотвращение военных угроз.