Мир 20 июля 2023, 07:53 Япония нарастила импорт российских зерновых более чем в пять раз Минфин Японии: в 2023 году Токио нарастил импорт зерновых из России на 509,7% РИА «Новости»

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Япония закупала в России на 509,7% больше зерновых культур за первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на опубликованные данные Минфина азиатской страны.

При этом импорт отечественной рыбной продукции и рыбу в Японию сократился на 23,4%. Фруктов — на 96,8%, овощей — на 56,7%.

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В июне 2023 японские поставщики не импортировали фрукты из России совсем.

Ранее стало известно, что правительство Японии намерено полностью запретить поставки в Россию поддержанных и новых автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра. Это решение может начать действий уже в августе в рамках очередного пакета санкций.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявлял «360», что, несмотря на новое ограничение, эти японские автомобили в Россию все равно придут через Китай, где находится часть производства страны восходящего солнца.