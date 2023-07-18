Эксклюзив 18 июля 2023, 13:47 Прощай, Toyota, или не прощай? Япония расширит запрет на экспорт авто в Россию Автоэксперт Попов: новый запрет Японии на экспорт авто даст еще один импульс автопрому КНР Скриншот видео Youtube

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Япония собралась запретить вывоз в Россию автомобилей с двигателем объемом более 1,9 литра. Под ограничения могут подпасть и электрокары. По данным издания Yomiuri, новые правила вступят в силу в августе. Какими могут быть последствия этой меры и что они будут значить, в частности, для китайского автопрома, — в материале «360».

Новые японские автозапреты

С апреля 2022 года Япония уже запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью более шести миллионов иен (43,2 тысячи долларов). Теперь ограничения затронут автомобили меньшей стоимости. Причем как новые, так и с пробегом.

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Подержанные японские машины, к слову, пользовались в России довольно высокой популярностью. Причина — в низкой цене при высоком уровне качества. В 2022 году в России продали 200 тысяч б/у авто на общую сумму порядка 1,8 миллиарда долларов (около 250 миллиардов иен), уточнило Yomiuri.

По прогнозу издания, новые ограничительные меры могут привести к тому, что стоимость экспорта упадет более чем в два раза — до 100 миллиардов иен, а число подержанных машин в Японии вырастет и в отдаленной перспективе может обернуться снижением их стоимости на внутреннем рынке.

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Тренды на снижение объема двигателей

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов пояснил, что речь идет о таких машинах, как, например, Toyota Camry и Nissan Teana.

«[Под ограничения подпадают] все автомобили класса С, вся линейка, которая больше класса Б», — указал специалист в беседе с «360».

Попов обратил внимание, что сейчас есть мировой тренд по снижению рабочего объема двигателя. При этом его мощность повышают за счет использования различного рода систем, которые увеличивают эффективность сгорания, турбирования.

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«Мы знаем примеры, когда у нас рабочие объемы двигателей маленькие и даже бывают двигатели полтора литра, но турбированный мотор выдает 130-140 „лошадей“. В этом случае двигатель работает на износ, то есть у него 200-250 тысяч ресурс, а дальше он на помойку вылетает», — пояснил собеседник «360».

Производителю это выгодно, потому что он получает маленький рабочий объем двигателя, а клиенты, которые покупают эти машины, меньше платят за бензин, потому что маленький рабочий объем — это маленький расход бензина при нормальной мощности.

«И в конечной точке вроде как все довольны, все смеются», — указал Попов.

Ограничения или новые возможности?

К решению о запрете на ввоз в Россию машин с двигателем объемом 1,9 литра, по мнению автоэксперта, можно относиться с некоторой долей иронии: вскинуть руки и поразиться, что, оказывается, можно придумывать новые ограничения.

Но если мы копнем чуть глубже, то увидим, что часть этих замечательных японских авто производят в Китае, есть же китайские „японцы“, которых делают в КНР. Они к нам приедут. [А представить, что] Япония запретила Китаю продавать в Россию автомобили — на этом месте весь земной шар хохочет и подпрыгивает с орбиты. Дмитрий Попов независимый автоэксперт

Не стоит забывать и про возможности параллельного импорта, напомнил Попов. По его мнению, не исключено, что автомобили, на поставки которых Япония наложила ограничения, будут доставлять со временем и с помощью этого механизма.

Таким образом, ни о какой трагедии в данном случае говорить не приходится, подчеркнул специалист. А для китайского автопрома это точно станет только плюсом. Тем более что сейчас «китайцев» на российском рынке становится все больше.

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«Китайские машины вообще сейчас пошли в разгон, пользуются и спросом, и популярностью. Единственное, цена на них космическая, но это, во-первых, потому, что далеко везти, плюс курсовые моменты», — заметил Попов.

По его оценке, на поведение машин из КНР еще предстоит посмотреть в среднесрочной перспективе: как они поведут себя по износу основных узлов и агрегатов, проанализировать, как авто проявят себя в долгой эксплуатации. Но сами по себе китайские машины вполне неплохие, заключил собеседник «360».