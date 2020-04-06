Япония намерена ввести режим ЧС в Токио и Осаке

В Японии с 8 апреля хотят ввести режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. В первую очередь это коснется крупных городов — Токио и Осаки.

В каких регионах страны будет действовать ЧС, объявит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в администрации. Решение правительства должно вступить в силу в среду, 8 апреля.

После введения ЧС местные власти смогут требовать у граждан не выходить на улицу и отказаться от массовых мероприятий, закрывать учебные заведения и другие объекты. Кроме того, у них будет возможность изымать землю для строительства временных больниц при нехватке лечебных учреждений.

На подобные меры Япония пойдет, чтобы сдержать рост числа случаев COVID-19, которые «представляют значительный риск для жизни и экономики» страны.

Ситуацию с распространением нового коронавируса по японской территории назвали критической, уточнил телеканал NHK. Министр Нисимура Ясутоши, ответственный за борьбу с COVID-19 в стране, заявил о росте числа заболевших. Медработники не всегда могут выяснить, как именно распространяется инфекция в Токио.

Всего в Японии, по последним данным, 3654 зараженных. Врачи вылечили 575 пациентов, 85 скончались. В мире новым вирусом заразились больше 1,2 миллиона человек.