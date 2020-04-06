Коронавирус в России и мире. Главное на 6 апреля

Зараженных коронавирусом во всем мире уже больше 1,2 миллиона человек. Скончались почти 70 тысяч граждан. В России общее число заразившихся превысило 5,3 тысячи. При этом России пока удается сдерживать распространение коронавируса и не срываться во взрывной рост случаев, как в Европе или США. Для того, чтобы избежать зарубежного сценария хода болезни, правительство РФ сформировало новые меры по борьбе с 2019-nCoV.

В России

За прошедшие сутки в России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, только на Москву пришлось 536 заражений. Таким образом общее число инфицированных пациентов выросло до 5389. Российские врачи также продолжают наблюдать и за состоянием людей, которые находятся в зоне риска из-за коронавируса. Однако за сутки число таких граждан уменьшилось.

Пока в России удается сдерживать распространение инфекции и избегать взрывного роста случаев заражения, как в Европе или США. Для того, чтобы и в дальнейшем не пойти по пути Запада, правительство сформировало новые меры по борьбе с 2019-nCoV. Среди них обеспечение медиков защитными средствами и перевод пациентов из больниц для больных коронавирусом в другие клиники.

Так, в Звенигороде будет открыт инфекционный центр для лечения СОVID-19. Для этого больницу начали готовить заблаговременно, 21 марта — когда в стране коронавирус только начинал распространяться. Это позволило подготовить медицинское учреждение в кратчайшие сроки.

Несмотря на все принятые меры, в большинстве регионов России по прежнему продолжает действовать режим самоизоляции. И распространяется он не только на жителей страны, но и на президента. Глава государства работает дистанционно и планирует оставаться на удаленке еще минимум неделю.

На удаленную работу перешли и военкоматы. Все учетные данные призывников уточняют сейчас по телефону.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начнет проводить на дому бесконтактное тестирование на СОVID-19. Анализ можно будет сдать по желанию и без назначения врача.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой будет временно приостановлено в обе стороны. С 6 апреля Россия прекратила железнодорожное сообщение с другими странами

А рейсы для возвращения россиян, застрявших за рубежом, напротив, скоро возобновятся. Для этого Роспотребнадзор провел серьезную работу.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о надвигающемся мировом кризисе из-за пандемии. По его словам, все должны сплотиться, чтобы преодолеть его.

В мире

В некоторых странах Запада ситуация с коронавирусом только набирает обороты.

В США число жертв коронавируса превысило девять тысяч человек. Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что Штатам удастся не дойти до озвученных ранее прогнозируемых 100 тысяч смертей. По его словам, он «начинает видеть свет в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар чтобы помочь стране в борьбе с распространением COVID-19 начнет раз в неделю работать врачом. Дело в том, что до того, как заняться политикой Варадкар получил медицинское образование и семь лет проработал врачом. В прошлом месяце он вернулся в медицинский реестр.

Главный врач Шотландии Кэтрин Кэлдервуд напротив, подала в отставку. Все из-за разразившегося скандала по поводу того, что она дважды нарушила правила самоизоляции, поехав в свой дом для отдыха.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для обследования через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. У него «сохраняются постоянные симптомы коронавируса», в том числе высокая температура. Однако как заявили представители резиденции, где он был на карантине, это сделано в целях предосторожности.

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации, в котором сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

Тем временем российские военные специалисты прибыли в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Первые кадры их работы показало Национальное телевидение Сербии.

Сейчас в мире заражено коронавирусом больше 1,27 миллиона человек и эта цифра ежедневно продолжает расти. Скончались уже больше 69 тысяч человек. Выздороветь смогли 262 тысячи граждан.